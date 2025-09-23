Dos nuevos detenidos en Curazao por naufragio que costó la vida a 15 venezolanos

El Ministerio Público de Curazao informó la detención de dos nuevos sospechosos relacionados con la tragedia del 4 marzo pasado, cuando 14 migrantes venezolanos murieron ahogados en el mar durante la travesía hacia Curazao y otra persona falleció posteriormente en tierra.

Los detenidos son una mujer de 35 años y un hombre de 38 años, ambos nacidos en Curazao. Fueron arrestados la mañana del viernes 19 de septiembre tras un allanamiento judicial en una vivienda de la St. Domingoweg, donde la policía también halló drogas y una plantación de marihuana. El fiscal ordenó la prisión preventiva de ambos.

Una travesía mortal

La investigación se centra en una embarcación que zarpó de Venezuela el 2 de marzo con 24 migrantes, entre ellos mujeres y niños, rumbo a Curazao. La pequeña lancha llamada Piská Fresku Curacao naufragó en aguas del Caribe sin que los pasajeros llevaran chalecos salvavidas. La Guardia Costera del Caribe Neerlandés rescató el 4 de marzo a diez personas que se aferraban a la embarcación.

Como consecuencia, 14 personas se ahogaron en alta mar y una decimoquinta víctima falleció después en Curazao. Según la Fiscalía, los migrantes habían pagado a traficantes por el peligroso viaje.

Una red

Dos venezolanos de 40 años ya se encontraban bajo arresto desde comienzos de este año por su presunta implicación en la organización del cruce. Su juicio está previsto para el 19 de diciembre, tras varios aplazamientos motivados por la revisión de registros telefónicos y material audiovisual vinculados a la red de tráfico.

Con las nuevas detenciones, ya son cuatro los acusados bajo custodia: dos venezolanos y dos curazoleños.

Cargos por tráfico y drogas

El Ministerio Público aclaró que los procesados no enfrentarán cargos de homicidio culposo, a pesar de la pérdida de vidas humanas. Serán juzgados por tráfico de personas y delitos relacionados con drogas.

