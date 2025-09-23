Detienen a dos venezolanos del ‘Tren de Aragua’ durante protestas en Ecuador

Dos venezolanos que presuntamente integran el ‘Tren de Aragua‘ se encuentran entre los más de 50 arrestados durante el paro nacional que se llevó a cabo el lunes 22 de septiembre, en Ecuador.

El paro en cuestión fue convocado por el movimiento indígena ecuatoriano en contra del alza del precio del gasoil.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la aprehensión de los dos venezolanos y explicó que la captura se produjo junto a otras 18 personas en el municipio Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador.

Los arrestos se dieron al momento que unas 1.000 personas atacaron un cuartel policial, donde hirieron a 2 agentes y provocaran daños materiales significativos, según el último balance de la Policía.

«Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata», dijo Reimberg en una entrevista con Teleamazonas.

El ‘Tren de Aragua’ está designado como grupo terrorista en Ecuador.

Cactus24 23-09-2025

