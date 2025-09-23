CNP Falcón alerta sobre eliminación de Premio Estadal de Periodismo tras 40 años de tradición histórica

La secretaria general del CNP Falcón, Anaura Sequera, denunció con preocupación la falta de información sobre el Premio Estadal de Periodismo que, por más de 40 años, ha entregado la institución legislativa, ahora conocida como Consejo Legislativo del Estado Falcón (CLEF).

Sequera señaló que, tras consideraciones del presidente del CLEF, Claudio Thielen, se otorgó un plazo prudencial para revisiones presupuestarias. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta clara sobre la realización de este premio.

La dirigente gremial advirtió que la no entrega de este reconocimiento sería un grave error histórico para el periodismo falconiano, que perdería un legado heredado de la Asociación Venezolana de Periodistas en Falcón, hoy representado por el Colegio Nacional de Periodistas.

Mientras el CLEF no ha publicado las bases de participación; otras instituciones como la DORCI del Gobierno Regional, a través del gobernador Victor Clark, ya oficializó los ganadores sólo por la espera de la entrega; y las alcaldías de Miranda y Colina, donde sus alcaldes Henry Hernández y Rubén Molina, ya honraron sus compromisos.

El CNP Falcón y sus afiliados permanecen alerta y exigen un diálogo franco y claro con los representantes del Clef, a quienes se les entregó con anterioridad la comunicación del CNP Falcón con la postulación de la oradora de orden, reconocimientos especiales, así como para la Orden «Fabricio Ojeda» en su Única Clase.

En la espera que esta institución no propicie la desaparición de este esperado reconocimiento al talento periodístico regional, el gremio de la comunicación exhorta a cumplir con estos compromisos que por años se han ganado los profesionales de este sector en el estado Falcón.

Nota de Prensa

Cactus24 (23-09-2025)

