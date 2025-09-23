Cicpc rescató 45 aves Diamante Mandarín en un criadero ilícito en Caracas

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, rescataron 45 aves y un huevo de la especie Diamante Mandarín, de un criadero ilícito en el oeste de la ciudad de Caracas y la detención de una persona.

Mediante un minucioso trabajo de campo, se pudo determinar que, Johalber José Trillo Trillo (22), a través de las redes sociales se encontraba comercializando dichas aves por 50 dólares estadounidenses.

Trillo las mantenía en cautiverio y cruzándose entre sí, generando ciertas alteraciones en la especie.

Las aves están a disposición del Ministerio de Ecosocialismo y el detenido a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 23-09-2025

