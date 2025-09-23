Actriz de ‘Harry Potter’, fue vetada de una convención por tener OnlyFans

La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en las tres últimas películas de la saga Harry Potter, reveló recientemente que fue vetada de participar en una convención de fans debido a que tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans.

A través de su boletín personal en Substack, la actriz relató que le sorprendió la decisión de los organizadores del evento, quienes justificaron el veto aludiendo a que se trataba de un espacio “familiar”.

Cave, quien se unió a la plataforma a inicios de este año, aseguróque le pareció “desconcertante” que le hubieran prohibido la entrada, ya que, según ella, su contenido en la plataforma no es de carácter sexual, pero otras estrellas que graban escenas para adultos sí pueden participar.

“Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter hace poco, ya que ahora estoy en OnlyFans”, escribió.

“Me explicaron que era porque era un evento familiar y OnlyFans está afiliado al contenido para adultos. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que participan en convenciones (la mayoría, en realidad) han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡En mi cuenta solo estoy jugando con mi pelo!”, añadió.

Sin embargo, dijo estar consciente que son “tiempos diferentes” y que está lista para que una nueva generación tome las riendas de la franquicia.

“No me molesta la perspectiva de que no haya más convenciones de Harry Potter para mí. Ahora habrá un nuevo elenco, y son tiempos diferentes. Además, he participado en convenciones durante más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos“.

“Hace algunos años, el dinero que ganaba firmando fotos de mi cara era el único ingreso real que ganaba. Tengo mucha suerte de haber podido hacerlos. Es hora de dar un paso adelante y dar vida a nuevos personajes“, aseguró.

Jessie anunció en marzo de este año que se unió a OnlyFans para ofrecer a sus fans “sonidos de cabello de la mejor calidad” y “material muy sensual”, aunque aclaró que su cuenta, que atrae a personas con fetiches capilares, no tendría elementos sexuales.

