Trump quiere vincular el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo

Se espera que la administración Trump afirme que el uso de acetaminofeno (el ingrediente activo del Tylenol) puede aumentar el riesgo de autismo cuando se usa durante el embarazo, a pesar del hecho de que la investigación científica no ha demostrado de manera concluyente un vínculo causal.

También se espera que los funcionarios de la Casa Blanca sugieran que una forma de vitamina B que normalmente se usa junto con el tratamiento del cáncer podría emplearse para tratar el autismo.

«Vamos a tener uno de los anuncios más importantes, en realidad, desde el punto de vista médico, creo, en la historia de nuestro país», dijo el presidente Trump el domingo por la noche, refiriéndose a una conferencia de prensa programada para el lunes por la tarde. «Creo que hemos encontrado una solución al autismo».

Esta sería la última medida de la administración para cuestionar la ciencia de medicamentos de uso común, desde vacunas hasta medicamentos para el aborto, y generar controversia en lo que muchos dicen es un esfuerzo por socavar el establecimiento científico y promover una agenda política.

El autismo ha sido durante mucho tiempo un objetivo para el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Poco después de asumir el cargo, se comprometió a identificar rápidamente la causa «para septiembre», y ha citado el uso de todo, desde colorantes alimentarios sintéticos, vacunas infantiles y el uso de analgésicos como posibles culpables.

Pero aunque los diagnósticos de autismo se han triplicado en las últimas dos décadas, el uso de acetaminofeno no lo ha hecho, manteniéndose prácticamente estable durante ese tiempo.

Además, los científicos coinciden en que la genética desempeña un papel fundamental en el riesgo de que un niño desarrolle autismo. El trastorno se transmite de padres a hijos, y si un gemelo idéntico presenta autismo, la mayoría de las veces el otro también lo padecerá.

Algunos estudios pequeños han sugerido una asociación entre la exposición fetal al acetaminofén y el riesgo subsiguiente de diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sin embargo, el estudio más amplio hasta la fecha , una colaboración entre científicos estadounidenses y suecos financiada por los NIH, no halló un mayor riesgo.

Incluso antes de que se publicara ese estudio en 2024, un tribunal de distrito de Estados Unidos había llegado a una conclusión similar en un caso de responsabilidad por productos.

Mientras tanto, grupos como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal han mantenido sus recomendaciones de usar acetaminofén para tratar la fiebre y el dolor en embarazadas. El grupo argumenta que la fiebre no tratada, por ejemplo, puede causar graves daños como abortos espontáneos, defectos congénitos o partos prematuros, especialmente al inicio del embarazo.

También se espera que la administración indique en su informe que la leucovorina o el ácido folínico —una forma de vitamina B que a veces se utiliza para tratar las deficiencias causadas por la quimioterapia— podría prevenir o tratar el trastorno. El uso de la leucovorina se basa en investigaciones que sugieren que muchas personas con autismo presentan una diferencia metabólica que podría reducir la cantidad de folato que llega al cerebro. La leucovorina parece ofrecer una solución a este obstáculo metabólico.

Cactus24 (22-09-2025)

