¿Quién es el hombre que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, besó durante un concierto?

La viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita Abarca, de 79 años, se convirtió en tema de conversación este fin de semana tras aparecer en un video besando a un hombre durante el concierto de su hijo Alejandro Fernández en The Kia Forum en Inglewood, California.

Ante el rumor de que Abarca tiene un nuevo amor tras la muerte de su esposo en diciembre de 2021, la comentarista de espectáculos Chamonic desmintió dicha información.

“Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”, escribió.

Chamonic también explicó que la familia Fernández suele demostrarse afecto en público, acción que ha generado debate en varias ocasiones.

En 2005, «El Potrillo» defendió la dinámica familiar de besarse en la boca con sus progenitores y en ese momento afirmó que él y su padre son muy «hombrecitos».

“Esta es una costumbre familiar y no nos interesan las críticas. Yo a mis hijos también los beso en la boca, tal y como me lo enseñó mi padre, y eso no significa nada sobre nuestras tendencias sexuales”, dijo.

También en el año 2019 creó polémica por besarse en la boca con su madre.

Cactus24 (22-09-2025)

