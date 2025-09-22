Policarirubana dicta taller de concientización a mototaxistas

La mañana de este lunes 22 de septiembre, Policarirubana dictó un taller de orientación y concientización a una empresa privada de taxi y mototaxi, quienes solicitaron la actividad basada en el programa «Si Enciendes tu moto, No apagues tu Vida.»

La Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre a cargo de la I/J. Rebeca Sotelo, fue la encargada de llevar a cabo el taller, siguiendo instrucciones del Comisario Jefe MSc. Robert Cuicas, Director de Policarirubana y Seguridad Ciudadana en el municipio Carirubana, bajo supervisión del Gral Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana en Falcón.

Precisó que se les orientó sobre los documentos de conducir, licencias, carta médica, y los seguros que deben tener.

Asimismo, trataron lo relacionado a evitar accidentes de tránsito, y lo concerniente a las estadísticas de estos hechos en donde se han visto involucrados motorizados.//Nota de prensa

