Pagan Ingreso Contra la Guerra Económica a pensionados

Este lunes inicia la entrega del bono Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de septiembre para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de 100% Amor Mayor, a través de la plataforma Patria.

El canal de Telegram Patria Digital informó que el monto depositado será de 7.800 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 46,82 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, ubicada en 166,58 bolívares por dólar.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comenzó el pago de la pensión por un monto de Bs. 130.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.