Pagan Ingreso Contra la Guerra Económica a pensionados

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Este lunes inicia la entrega del bono Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de septiembre para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de 100% Amor Mayor, a través de la plataforma Patria.

El canal de Telegram Patria Digital informó que el monto depositado será de 7.800 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 46,82 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, ubicada en 166,58 bolívares por dólar.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comenzó el pago de la pensión  por un monto de Bs. 130.

Cactus24 (22-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor