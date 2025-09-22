Nuevo pez caracol sorprende por su parecido con un Pokémon

Cuando uno se adentra tanto en esta zona, esperaría que cualquier señal de vida fuese bastante aterradora.

Por eso los científicos se alegraron mucho de descubrir una nueva y adorable especie de pez caracol a miles de metros bajo la superficie del océano.

La criatura rosada de ojos grandes fue detectada por primera vez en 2019 por investigadores que estaban explorando el fondo marino frente a California utilizando un vehículo operado remotamente a una profundidad de 3.268 m (10.722 pies).

Se encontraron con este individuo, una hembra adulta de 9,2 cm (3,6 pulgadas) de largo, nadando felizmente entre la presión aplastante, el frío glacial y la oscuridad perpetua.

Un nuevo análisis revela ahora que este animal era una especie previamente desconocida para la ciencia y ha sido bautizado como pez caracol lleno de baches (Careproctus colliculi).

La familia de los peces caracol suele tener una cabeza grande, un cuerpo gelatinoso cubierto de piel suelta y una cola estrecha. Muchos tienen un disco en el vientre que les permite agarrarse al fondo marino o engancharse a animales más grandes.

Los fanáticos del pez caracol lo describieron como «adorable» y «el monstruo marino más lindo» que jamás hayan visto.

Al comentar un vídeo de YouTube sobre la nueva especie, uno incluso la comparó con un «Pokémon de la vida real».

«Las profundidades marinas albergan una increíble diversidad de organismos y una gama verdaderamente hermosa de adaptaciones», afirmó Mackenzie Gerringer, profesora asociada de la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo.

‘Nuestro descubrimiento… es un recordatorio de cuánto aún tenemos que aprender sobre la vida en la Tierra y del poder de la curiosidad y la exploración.’

Un equipo del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey ( MBARI ) hizo el descubrimiento durante una expedición a las afueras del Cañón de Monterey, aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) de la costa de California Central.

Recogieron este individuo, pero notaron que tenía características diferentes a las de otros peces caracol de aguas profundas que habían encontrado.

Los científicos utilizaron microscopios, tomografías computarizadas microscópicas y mediciones cuidadosas para determinar que era diferente de cualquier otra especie conocida.

También analizaron otros dos especímenes y descubrieron que también eran nuevos para la ciencia: el pez caracol oscuro y el pez caracol elegante.

El pez caracol tiene un color rosado distintivo, una cabeza redonda con ojos grandes, aletas pectorales anchas con radios superiores largos y una textura irregular.

El pez caracol oscuro tiene un cuerpo completamente negro con una cabeza redondeada y una boca horizontal.

