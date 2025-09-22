Mujer resultó herida tras explosión de bombona de gas en el centro de Caracas

Por
cactus24
-

Una persona resultó herida luego de la explosión de una bombona de gas en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre en la esquina El Muerto, parroquia Santa Rosalía, en Caracas.

La información la dio a conocer el periodista Román Camacho desde el lugar de los hechos. La explosión ocurrió en el interior de una residencia y dejó con lesiones a una señora a quien los Bomberos de Caracas le brindaron los primeros auxilios y luego la trasladaron al Hospital de Lídice.

En el sitio también se presentaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística para dar con las causas que originaron la deflagración, así como también el por qué dentro de la vivienda había 10 bombonas de gas.

Cactus24 (22-09-2025)
