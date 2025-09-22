Muere Ariadnalí de la Peña Zepeda, actriz de ‘Bardo’ y ‘Fear the Walking Dead’

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de Ariadnalí de la Peña Zepeda, actriz mexicana conocida por su trabajo en la película ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’ que se estrenó en 2022.

El fallecimiento de la actriz mexicana fue confirmado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Centro Cultural Helénico, instituciones que también emitieron mensajes en memoria de su trayectoria profesional.

“Hizo del teatro una trinchera para la construcción de afectos y desde ahí, buscó siempre dignificar el trabajo de quienes se dedican a las artes escénicas”, dice la publicación del INBAL.

Mientras que el Centro Cultural Helénico publicó en su comunicado lo siguiente:

“Lamentamos profundamente la partida de la joven actriz… quien iluminó los escenarios con su entrega, sensibilidad y creatividad. Transitó con libertad entre el cine, el clown y el teatro dirigido tanto a infancias como a personas adultas, llevando siempre consigo una mirada lúdica, honesta y profundamente humana”.

¿Quién fue Ariadnali de la Peña Zepeda?

De la Peña Zepeda desarrolló una carrera en teatro, cine y televisión. Participó en la película ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, y en producciones internacionales como ‘Fear the Walking Dead’. En el ámbito teatral, colaboró con el INBAL y presentó obras en el Centro Cultural del Bosque.

En agosto de 2021, la actriz informó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de colon y que iniciaría tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología.

Posteriormente, comunicó que no quedaban células activas de cáncer en su cuerpo, aunque debía continuar con quimioterapias preventivas. En diciembre del mismo año, expresó que su colon estaba sano y que la cirugía había cicatrizado adecuadamente.

Aunque diversos medios han señalado que su fallecimiento podría estar relacionado con complicaciones derivadas de esta enfermedad, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. Ningún familiar ha emitido declaraciones públicas al respecto.

