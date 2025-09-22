Mene Mauroa: Joven amenaza de muerte a su ex pareja

Por el delito de agresiones verbales y amenaza a la vida fue aprehendido un joven de 23 años de edad identificado como Ángel Eduardo residenciado en la calle Negra Matea del sector Santana de la parroquia Mene Mauroa, estado Falcón.

La información fue dada a conocer por la coordinadora del Centro de Coordinación Policial Nro. 16, la C/J Damarys Rodríguez acantonado en el municipio Mauroa, quien detalló que el victimario fue denunciado por su ex pareja en la sede policial.

El detenido está incurso en uno de los delitos tipificados y sancionados en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a la orden de la Fiscalía 20 del ministerio público.

Cactus24 (22-09-2025)

