Maduro inaugura Hotel Internacional Cacique Maiquetía

El presidente Nicolás Maduro Moros, inauguró el hotel que servirá a los usuarios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y a la región central costera frente al mar Caribe, en la parroquia Urimare del estado La Guaira.

Según Maduro, el Hotel Internacional Cacique Maiquetía, honra el legado de resistencia del Cacique Maiquetía, un líder indígena que combatió las fuerzas coloniales. La inauguración, por tanto, no es solo un acto económico, sino una reafirmación de la identidad y la lucha histórica del país.

“El gran cacique Maiquetía y los indios al frente, los caciques y cacicas, con su fuerza maravillosa para defender al Caribe y a nuestra tierra amada, precisamente en estos tiempos de guerra multiforme contra Venezuela”, expresó al iniciar su programa multiplataforma Con Maduro+, en su edición número 91.

Cactus24 (22-09-2025)

