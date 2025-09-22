La Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro: «Francamente tenía una lista de mentiras»

La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que recibió carta del presidente Nicolás Maduro.

«Hemos visto la carta. Francamente tenía una lista de mentiras. La posición sobre Venezuela no ha cambiado. Es ilegítimo».

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que Maduro había enviado la carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice está dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

«En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables ‘fake news’, así llamados, que circulan en los medios de comunicación», se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

«Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (…). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas», apunta Maduro.

El líder venezolano también destacó a Grenell como un «canal que ha funcionado inmaculadamente» para resolver en el pasado las acusaciones de EE.UU. de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que Trump volvió a enarbolar.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.