Hombre habría asesinado a su pareja e intentó simular un suicidio

La muerte de Elizabeth del Carmen Suarez Nelo (26), el pasado 16 de septiembre, inicialmente fue reportada como un suicidio por ahorcamiento, tras una investigación del Cicpc se determinó que se trataba de un femicidio, por cuanto el autor del crimen fue su pareja, con quien mantenía una relación desde que tenía 13 años de edad.

​Las pesquisas de campo realizadas, inspección del sitio del suceso ocurrido en la carretera Lara-falcón, Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta, estado Lara, determinaron que el fallecimiento fue producto de un acto de violencia perpetrado por su pareja, Oscar Eliezer Salom (28).

Oscar Eliezer tras sostener una fuerte discusión por motivos de celos y ya que este no aceptaba la ruptura de la relación. Durante el altercado, Oscar, la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, para así desvirtuar a las autoridades. La víctima, dejó cuatro niños en orfandad.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (22-09-2025)

