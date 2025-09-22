Histórico! La Vinotinto U17 de Voleibol es Campeona de Sudamérica

La selección femenina sub-17 de Venezuela se proclamó este domingo campeona por primera vez en su historia en el Sudamericano de la categoría, que se celebró en Lima, luego de vencer en la final y cortar el dominio de la bicampeona Brasil.

Las chamas llegaron a la instancia final luego de asegurar su boleto al Mundial, que se disputará el próximo año en Santiago de Chile.

A pesar de un debut con derrota en el Sudamericano ante Argentina, la selección no cayó en sus partidos restantes, venciendo a Brasil y Colombia para lograr la clasificación luego de 10 años de ausencia.

Para el título, tenia en frente a una Canarinha que habia vencido en las dos anteriores ediciones y que buscaba tomar revancha tras su caída en la fase inicial.

Pero poco le importó a las criollas, quienes comandadas por Yalesca Colina, que terminó siendo la MVP del torneo, terminaron imponiéndose 3 sets a 0 para alcanzar un hito histórico para el país.

De esta forma, Venezuela alcanzó el primer lugar y relegó a Brasil en el segundo peldaño, mientras que la local Perú terminó llevándose el partido por el tercer puesto.

Ahora el próximo objetivo de la selección nacional será el Mundial U17, que se disputará en Chile a finales del mes de agosto de 2026.

Cactus24 (22-09-2025)

