Hamás pide a Trump un alto el fuego de 60 días para liberar a la mitad de los rehenes

Hamás ha redactado una carta al presidente Donald Trump , pidiéndole al comandante en jefe estadounidense que garantice un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación inmediata de la mitad de los rehenes detenidos en Gaza, según ha podido saber Fox News de un alto funcionario de la administración Trump y una segunda fuente directamente involucrada en las negociaciones.

Se espera que la carta sea entregada a Trump esta semana.

Trump, que ha estado tratando de ayudar a servir como pacificador en el escenario mundial, ha pedido repetidamente a Hamas que libere a todos los rehenes que tomó cautivos durante el atroz ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel .

La semana pasada, durante una visita a Inglaterra, Trump señaló que quiere que los rehenes sean liberados «ahora, ahora mismo».

En una publicación en Truth Social a principios de este mes, Trump emitió lo que describió como su «última advertencia» a Hamás.

«Todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. ¡Esta es mi última advertencia, no habrá otra!», afirmó el presidente en la publicación del 7 de septiembre .

A principios de este año, en una publicación en Truth Social del 5 de marzo , el presidente también emitió lo que llamó una «última advertencia».

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.