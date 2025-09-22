Hallan muertos en México a los cantantes colombianos B-King y Regio Clown

Los cantantes colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B-King y Regio Clown, fueron hallados muertos en el Estado de México.

Los artistas colombianos fueron vistos por última vez en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, el lunes 16 de septiembre después de haber salido supuestamente rumbo a un gimnasio.

Días después, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México difundió sus fichas oficiales.

Ayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, era un cantante colombiano originario de Norte de Santander y criado en Medellín. A sus 31 años, había construido una carrera destacada en el género urbano, especialmente con canciones como Made in Cali y Me Necesitas, las cuales lo posicionaron como una figura popular en plataformas digitales.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocido como Regio Clown, era un DJ colombiano originario del Valle del Cauca. Con 35 años de edad, había ganado reconocimiento por su estilo único que mezcla ritmos electrónicos con sonidos latinos y urbanos.

Regio Clown también usaba sus redes sociales como una plataforma para compartir frases inspiradoras y mensajes motivacionales, lo que le permitió acercarse aún más a su audiencia.

Cactus24 22-09-2025

