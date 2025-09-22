FANB activó Operación Cumanagoto 200 en Sucre

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, anunció la activación de la Operación Cumanagoto 200 en el estado Sucre, como parte del plan de fortalecimiento de la defensa integral del país frente a las amenazas externas.

López explicó que la operación abarcará los 15 municipios de Sucre, organizados en cinco cuadrantes con 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA) con el objetivo de «limpiar la zona» de actividades delictivas.

El también ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que el contrabando de combustible, armas, municiones y la trata de personas son problemas significativos en la zona, muchos de ellos vinculados a Trinidad y Tobago, por lo que la operación busca desarticular cualquier banda criminal y de narcotráfico que opere en el territorio.

Entre tanto, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Oriental, Juan Sulbarán Quintero, detalló que la misión es ocupar, asegurar y controlar el estado Sucre para «aislar al enemigo» y desmantelar su infraestructura logística.

Cactus24 (22-09-2025)

