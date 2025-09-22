Detenido por mutilar a un perro con un machete

José Luis Tua Delgado, de 19 años, fue detenido en el municipio Valmore Rodríguez, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, por el supuesto maltrato animal de un perro de cinco meses.

Uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), luego de recibir la denuncia sobre el sujeto que le había cercenado la cola al perro de un machetazo, además de provocarle una herida en la cabeza, se abocaron a la búsqueda del responsable, cuyo video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las indagaciones condujeron a los funcionarios hasta el sector La Esperanza, parroquia La Victoria, donde capturaron a José Luis, quien por disposición del Ministerio Público, quedó bajo arresto.

Cactus24 (22-09-2025)

