Detenidos con tres kilogramos de marihuana en Sucre

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), detuvieron en flagrancia a dos hombres por posesión de presunta marihuana, en el punto de control ubicado en el sector Peonías, municipio Arismendi del estado Sucre.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Durante el procedimiento fueron incautados tres kilogramos de presunta marihuana, distribuidos en varios envoltorios, así como un teléfono celular, dos cavas y un vehículo vinculado al hecho.

Para la detección de la sustancia se empleó un semoviente canino especializado en inspección antidrogas.

Estas acciones se realizan según los lineamientos establecidos por el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, orientados a garantizar una lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

 

Artículos relacionadosMás del autor