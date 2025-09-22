Detenidos con tres kilogramos de marihuana en Sucre

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), detuvieron en flagrancia a dos hombres por posesión de presunta marihuana, en el punto de control ubicado en el sector Peonías, municipio Arismendi del estado Sucre.

Durante el procedimiento fueron incautados tres kilogramos de presunta marihuana, distribuidos en varios envoltorios, así como un teléfono celular, dos cavas y un vehículo vinculado al hecho.

Para la detección de la sustancia se empleó un semoviente canino especializado en inspección antidrogas.

Estas acciones se realizan según los lineamientos establecidos por el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, orientados a garantizar una lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas.

Cactus24 (22-09-2025)

