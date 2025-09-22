Desmantelan centro de distribución de drogas en Güigüe

Tres ciudadanos presuntamente vinculados con el delito de posesión de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al Centro de Coordinación Policial Güigüe en el sector La Toma, municipio Carlos Arvelo.

El despliegue se llevó a cabo a las 8:00 p.m., cuando efectivos policiales observaron movimientos sospechosos frente a una residencia sin numeración. Al notar la presencia policial, uno de los individuos adoptó una actitud evasiva e ingresó bruscamente al inmueble, alertando a otros ocupantes.

Los funcionarios actuaron con rapidez, logrando la captura de una ciudadana en las inmediaciones y, posteriormente, ingresando a la vivienda donde sorprendieron a otro sujeto intentando huir por la parte trasera con una bolsa negra de gran tamaño. Al inspeccionar el contenido, se hallaron doce paquetes rectangulares con un peso total de 6 kilos 435 gramos de presunta marihuana.

Los detenidos fueron identificados como:

– Yorexis Mariana Hernández Arteaga, 28 años.

– Antoni Manuel Nadales Bolívar, 27 años.

– Yoel Dael Gil Acosta, 38 años, quien posee registro policial por violencia y resistencia a la autoridad (2016).

Ante la presencia de una multitud que intentaba obstaculizar el procedimiento, los funcionarios actuantes lograron evacuar la zona y trasladar a los aprehendidos al CCP Güigüe, notificando de inmediato a la superioridad y al Ministerio Público, bajo la competencia del Fiscal N° 12.

Cactus24 (22-09-2025)

