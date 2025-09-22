Dembélé gana el Balón de Oro masculino 2025

El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa Ousmane Dembélé ha ganado el Balón de Oro masculino 2025.

El jugador de 28 años fue elegido por delante de Lamine Yamal y su compañero en el Paris, Vitinha, para completar una campaña memorable. Dembélé fue nombrado Jugador de la Temporada de la UEFA Champions League cuando el Paris se alzó con el título por primera vez. También desempeñó un papel clave en el doblete nacional, terminando la temporada 2024/25 con una increíble cosecha de 37 goles y 15 asistencias.

Otros premios masculinos otorgados en París fueron el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de club/selección nacional), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de club/selección nacional) y el Club del Año.

Diez primeros clasificados en el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

2. Lamine Yamal (España, Barcelona)

3. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

4. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

5. Raphinha (Brasil, Barcelona)

6. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

10. Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo, mientras que Yamal volvió a recibir el Trofeo Kopa masculino. El Trofeo Yashin masculino fue para Luis Enrique y Viktor Gyökeres, ahora en el Arsenal, se llevó el Trofeo Gerd Müller masculino gracias a sus 63 goles con el Sporting CP y la selección sueca.

Todos los premiados

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (España, Barcelona)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (España, Barcelona)

Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)

Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Países Bajos, England)

Trofeo al Club del Año masculino: Paris Saint-Germain

Trofeo al Club del Año femenino: Arsenal

Premio Sócrates: Fundación Xana

La 69ª edición de la ceremonia de entrega del Balón de Oro tuvo lugar en el Théâtre du Châtelet de París el lunes 22 de septiembre. Otorgado anualmente por France Football desde 1956, el Ballon d’Or® es el galardón más prestigioso que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus logros sobresalientes y su talento excepcional.

Por segunda vez, los premios fueron coorganizados por la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.