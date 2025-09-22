Canciller Gil en la ONU: Hemos apostado por la paz entre Venezuela y EEUU

El canciller de la República, Yvan Gil, negó este lunes que entre Caracas y Washington haya alguna «controversia» y acusó a «elementos políticos» de promover un intento de agresión con el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe, anunciado bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas considera una «amenaza».

«Hemos apostado a la paz. Entre Venezuela y Estados Unidos no hay una controversia, es falso que exista una controversia entre Venezuela y Estados Unidos, lo que hay es el intento de agresión de fuerzas militares promovido por elementos políticos dentro de Estados Unidos contra un país soberano», dijo Gil, al intervenir en una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Nueva York.

El canciller sostuvo que el presidente, Nicolás Maduro, ha ordenado «toda la fuerza de disuasión política, diplomática, militar» para evitar «cualquier escalada».

El jefe de la diplomacia de Caracas pidió a todos los miembros de la Celac, independientemente de la ideología política de sus Gobiernos, que se comprometan con una «agenda de paz en la región».

Cactus24 (22-09-2025)

