Canciller Gil en la ONU: Hemos apostado por la paz entre Venezuela y EEUU

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El canciller de la República, Yvan Gil, negó este lunes que entre Caracas y Washington haya alguna «controversia» y acusó a «elementos políticos» de promover un intento de agresión con el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe, anunciado bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas considera una «amenaza».

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

«Hemos apostado a la paz. Entre Venezuela y Estados Unidos no hay una controversia, es falso que exista una controversia entre Venezuela y Estados Unidos, lo que hay es el intento de agresión de fuerzas militares promovido por elementos políticos dentro de Estados Unidos contra un país soberano», dijo Gil, al intervenir en una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Nueva York.

El canciller sostuvo que el presidente, Nicolás Maduro, ha ordenado «toda la fuerza de disuasión política, diplomática, militar» para evitar «cualquier escalada».

El jefe de la diplomacia de Caracas pidió a todos los miembros de la Celac, independientemente de la ideología política de sus Gobiernos, que se comprometan con una «agenda de paz en la región».

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor