Atropello masivo en Maracaibo deja dos trabajadores muertos y cuatro heridos

Dos trabajadores de una cuadrilla de limpieza del instituto de ambiente de la gobernación del estado Zulia, murieron y cuatro resultaron heridos al ser arrollados en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional La Chinita.

El accidente ocurrió la mañana de este 22 de septiembre, cuando los trabajadores realizaban labores de mantenimiento en el trayecto vial y fueron atropellados por el conductor de un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color azul, placas MBF-20A.

Los fallecidos fueron identificados como Elvis Parra (26) y Edwin Palencia. Los heridos fueron trasladados al hospital General del Sur.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.