Atropello masivo en Maracaibo deja dos trabajadores muertos y cuatro heridos

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Dos trabajadores de una cuadrilla de limpieza del instituto de ambiente de la gobernación del estado Zulia, murieron y cuatro resultaron heridos al ser arrollados en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional La Chinita.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El accidente ocurrió la mañana de este 22 de septiembre, cuando los trabajadores realizaban labores de mantenimiento en el trayecto vial y fueron atropellados por el conductor de un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color azul, placas MBF-20A.

Los fallecidos fueron identificados como Elvis Parra (26) y Edwin Palencia. Los heridos fueron trasladados al hospital General del Sur.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor