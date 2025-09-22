Atacan a tiros “La Casita” del video de Bad Bunny en Puerto Rico

La Casita de Bad Bunny, la emblemática estructura al estilo boricua que sirvió de escenario para su cortometraje Debí Tirar Más Fotos y que forma parte de su residencia en San Juan, No Me Quiero Ir de Aquí, vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

El violento suceso ocurrió en el barrio Río Abajo de Humacao, agregando un giro inesperado al conflicto legal que enfrenta el reguetonero con Román Carrasco Delgado, el dueño de la casa en la que se inspiró el escenario de Bad Bunny.

Según el informe policial, un vehículo se detuvo frente a la residencia el domingo por la noche; desde su interior, un individuo lanzó insultos y efectuó varios disparos hacia el inmueble, sin que se registraran impactos. La Policía local recogió casquillos y documentó la escena como parte de la investigación en curso.

Este incidente ocurre días después de que Don Román presentara una querella judicial contra Bad Bunny y sus productoras —Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions— reclamando al menos USD 1 millón por “daños emocionales y angustias mentales”.

Por la filmación del cortometraje, Carrasco recibió USD 5 200, una cifra que considera insuficiente frente al alcance mediático de su propiedad, replicada en los conciertos y convertida en un atractivo turístico para fans.

Además, denuncia la constante afluencia de seguidores que visitan la vivienda para tomarse fotos e ingresar sin autorización, afectando su tranquilidad. La demanda ha escalado y ahora alcanza USD 6 millones, incluyendo compensaciones por el uso comercial no autorizado de su hogar y daños emocionales.

Cactus24 (22-09-2025)

