Alcaldía de Carirubana inicia trabajos de reparación en la avenida Coro

En el contexto del plan de recuperación de las avenidas del municipio Carirubana, la alcaldía inició este lunes los trabajos en la emblemática avenida Coro para embellecer uno de los principales corredores de la cuidad.

La intervención integral contempla recuperación de aceras, alumbrado público y drenajes; señalización vial, limpieza general, pintura de brocales. Todo esto con el objetivo de una Carirubana más humana .

El alcalde Luis Manuel Piña inspeccionó los trabajos y detalló que orientados por una de las 7T impulsadas por el presidente Maduro y con apoyo del gobernador Clark, se realiza está intervención para ofrecer espacios dignos y funcionales a los carirubanenses.

Cactus24 (22-09-2025)
