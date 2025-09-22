14 presos muertos en enfrentamiento entre bandas en una cárcel de Ecuador

Al menos 14 personas fallecieron durante un enfrentamiento entre reos en una cárcel de Ecuador. Además, se han reportado otras 14 personas heridas y la fuga de un número aún indeterminado de reos, del centro penitenciario en la ciudad de Machala.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 de este lunes y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron inicialmente dos fuertes explosiones y luego varios disparos.

Según un funcionario de la policía, guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guardia recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido. Los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos.

Al llegar al lugar, la Policía constató que en uno de los pabellones había 14 personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

El coronel William Calle, comandante de la zona, aseguró que las autoridades ya retomaron el control de la cárcel de Machala, ciudad costera cerca de la frontera con Perú. La cárcel tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba cerca de 1.200.

Cactus24 (22-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.