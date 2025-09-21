Sebastián Yatra invita a Joaquina a su concierto de Barcelona: «Gracias por traerme esta canción»

Joaquina se sumó este sábado al concierto de Sebastian Yatra en Barcelona. El artista colombiano invitó a la venezolana, cuatro veces nominada a los Latin Grammy 2025, a unirse a su show y la animó a elegir el tema a cantar juntos.

«Por supuesto que me dijo que quería cantar esta canción. Tiene todo el sentido del mundo», dijo durante la presentación en el Palau Sant Jordi, donde se deshizo en halagos a su compañera: «Tiene un mundo por delante y no deja de impresionarme su talento, su sensibilidad y su capacidad de amar y de buscar esa sanación en tantas personas, en sus canciones, en sus letras…»

«Esta es una canción para ti, para ti, para ustedes… Esos momentos en que nos miramos al espejo y nos odiamos, que sentimos que somos feos, que no servimos para nada, que nos falta inteligencia, que nos falta amor, que no somos capaces. Es para recordarles que todos somos parte de lo mismo», dijo el cantante antes de dar paso a En Guerra, la canción que canta con Camilo y que cantó esta vez con Joaquina.

«Gracias por traerme de regreso a esta canción que ha sanado y seguirá sanando tantos corazones ❤️‍🩹 eres un ángel 👼🏻 Camilo siempre vamos a estar unidos por estas frases, querido», apuntó al compartir el vídeo de su actuación en Instagram.

Cactus24 (21-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.