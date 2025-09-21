República Dominicana incauta parte de la droga de la más reciente lancha atacada por EE.UU.

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), conjuntamente con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, incautaron 377 paquetes de cocaína, a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápido de narcoterrorismo.

De acuerdo al vocero de la DNCD, Carlos Devers, la lancha transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de presunta cocaína, un total de 377 paquetes, a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales.

La información fue dada a conocer durante una rueda de prensa donde estaba presente el presidente de la DNCD, Vicelamirante Josè Manuel Cabrera Ulloa, Michelle Angulo Directora de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana.

Dijo que detectaron una lancha rápida (tipo Go Fast), que de acuerdo a informes de inteligencia estaba cargada de sustancias narcóticas y se dirigía a territorio dominicano, con la intención de usar el país como puente, para llevarla a territorio estadounidense.

Manifestó que de inmediato, se activaron los protocolos de actuación de la República Dominicana, que fue alertada de la incursión ilegal de la embarcación.

Resaltó que durante la operación, la lancha fue destruida por las autoridades norteamericanas, como parte de sus acciones contra el narcoterrorismo en el región del Caribe.

Posteriormente, dijo que unidades de la Armada y equipos tácticos de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, logrando recuperar 13 pacas que contenían los 377 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

“El informe, dado a conocer este domingo por las autoridades, precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación”, apuntó el vocero de la DNCD.

Señaló que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, que trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.

Resaltó que es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la Región del Caribe.

El organismo antinarcóticos destacó que este resultado es el reflejo del fortalecimiento de la cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, en el marco de la lucha frontal contra las redes criminales transnacionales.

Cactus24 (21-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.