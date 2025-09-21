Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado palestino

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina, un importante cambio en la política exterior de su gobierno.

En un video publicado en las redes sociales, Starmer declaró: «En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados».

Y agregó: «Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno».

El primer ministro continuó diciendo que «el momento ha llegado» para ese reconocimiento.

Canadá y Australia también reconocieron al Estado palestino este domingo, en un contexto en el que varios países del G7, el grupo de las economías dominantes del mundo, se han unido al respaldo de un estado para el pueblo palestino.

La medida ha sido severamente criticada por Israel, que cataloga el anuncio como una recompensa para Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que «no habrá un Estado palestino al oeste de Jordania».

Cactus24 (21-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.