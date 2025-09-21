Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

«También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo», dijo Netanyahu a su gabinete.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

«La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días», añadió, antes del inicio esta semana de la Asamblea General de la ONU.

Cactus24 (21-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor