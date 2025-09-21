Ministro de Trinidad afirma que India podría atacar a Venezuela con armas nucleares

El ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Edward Alexander, ha generado controversia tras sugerir en sus redes sociales que el gobierno de la India “atacaría con armas nucleares” a Venezuela en defensa de la isla caribeña.

En una transmisión en vivo por Facebook, Alexander se dirigió a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtiéndole que “¿Crees que Estados Unidos es tu único problema? Modi ha venido aquí para demostrarle a Trinidad y Tobago que una de las naciones más poderosas del mundo tiene a Trinidad en sus manos”.

Estas declaraciones se dan en un contexto de alta tensión regional. Desde finales de agosto, Estados Unidos ha mantenido un despliegue naval en aguas cercanas a Venezuela, alegando que su objetivo es combatir el narcotráfico. Además, el gobierno de Trinidad y Tobago ha ofrecido su territorio para ser utilizado como base militar por EE.UU. en caso de una invasión a Venezuela.

La primera ministra trinitobaguense, Kamla Persad Bissessar, ha manifestado un apoyo abierto a las acciones militares de Estados Unidos, llegando a decir que se debe «matarlos a todos violentamente».

Cactus24 (21-09-2025)

