La respuesta de Trump cuando le preguntaron si recibió la carta de Maduro: «No quiero decirlo»

Por
cactus24
-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió responder sobre la carta que le envió Nicolás Maduro, donde este le ofreció dialogar directamente con su administración, días después del primer ataque estadounidense contra un barco que, según Trump, transportaba narcotraficantes.

«No quiero decirlo, pero veremos qué pasa con Venezuela. No quiero decirlo», dijo Trump tras ser preguntado por periodistas a las afuera de La Casa Blanca.

«No quiero decirlo, pero veremos qué pasa con Venezuela. No quiero decirlo», afirmó.

Cactus24 (21-09-2025)
