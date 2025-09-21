Encuentran el cadáver de oficial de la PNB en el río Orocopiche

Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificado como Roybel Ripson, de 23 años, fue hallado muerto en el río Orocopiche del estado Bolívar, la mañana de este domingo 21 de septiembre.

Según la versión de testigos, el hombre se encontraba pescando con unos amigos el pasado viernes en el sitio, pero en medio de la actividad, perdieron rastro de él. Presumen que se ahogó.

Después de casi 24 horas de búsqueda por parte de funcionarios de Protección Civil, su cuerpo fue encontrado esta mañana. Las autoridades continuarán con las investigaciones del caso.

Cactus24 (21-09-2025)

