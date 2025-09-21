Dos detenidos por vender pornografía a través de perfil falso en red social

Dos hombres fueron detenidos por vender contenido explícito a través de un perfil falso en al red social facebook.

La detención fue realizada por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB -CONAS- en el sector El Seque del municipio Buchivacoa .

Según las autoridades, un joven de 19 años de edad había creado un perfil en Facebook, haciéndose pasar por una joven de Punto Fijo utilizando sus fotos y datos personales y, a través de la red social, engañaba a otras a personas a vendiéndoles contenido pornográfico.

La plagiada, al percibir que usaban su imagen sin su consentimiento, formuló la denuncia ante la sede policial, activándose una comisión que finalmente dio con el paradero del sindicado en el sector.

Sumado a esto, el joven utilizó los datos bancarios de su papá de 44 años de edad para recibir el dinero del contenido vendido, por lo que también quedó detenido durante el procedimiento.

Cactus24 (21-09-2025)

