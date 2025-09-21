Delcy Rodríguez divulga carta enviada por Maduro a Trump

Este domingo 21 de septiembre la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mediante sus redes sociales, publicó la carta enviada el pasado 5 de septiembre por el presidente Nicolas Maduro a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

«La misiva fue entregada el 6 de septiembre a un intermediario suramericano para hacerla llegar a su destinatario. Dado que esta carta ha sido filtrada parcialmente en la prensa estadounidense, el Gobierno venezolano asume la responsabilidad de publicarla íntegramente», destaca la vicepresidenta en la publicación.

«En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela: somos un territorio libre de actividades ilícitas, de paz y seguro. La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Suramérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la CELAC», agrega.

«Venezuela, en perfecta unión popular, militar y policial, seguirá defendiendo su derecho a la soberanía, a la paz y al sagrado legado de nuestro Libertador Simón Bolívar», concluye la vicepresidenta.