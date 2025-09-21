Colisión entre moto y buseta dejó un muerto en Chichiriviche

A las 8:00 de la mañana de este sábado un accidente entre una buseta Encava y una moto en la recta de Chichiriviche, dejó un muerto y una lesionada.
Producto del accidente murió Rafael Eduardo Olivares Polanco, de 50 años, natural de Valencia, quien sufrió traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia interna.
Quedó lesionada Amaranta Cecilia Quiaranta Roa, de 51 años, de Barinas, quien sufrió fractura de tibia y peroné izquierdo, así como fractura a nivel intercostal izquierdo.
Los vehículos involucrados fueron una moto UM 150 negra y una Encava blanca. Además de Protección Civil acudió al sitio del siniestro la GNB y la PNB, reseña la información difundida por el periodista Gerardo Morón Sánchez en sus redes sociales @Versión Morón.