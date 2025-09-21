16 estudiantes sufrieron quemaduras, un compañero los roció con ácido

Una jornada académica en la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione en el barrio El Paraíso de Riohacha, en La Guajira (Colombia) se convirtió este viernes 19 de septiembre en una tragedia luego de que un estudiante rociara accidentalmente a sus compañeros con soda cáustica, un químico altamente corrosivo utilizado para destapar cañerías. El incidente, ocurrido durante una actividad práctica, dejó 16 estudiantes de entre 10 y 13 años con intoxicaciones y quemaduras de gravedad.

Según testigos, el hecho se produjo en el marco de un experimento escolar cuando el líquido, manipulado accidentalmente por uno de los alumnos, impactó a varios de sus compañeros. Las víctimas presentan lesiones críticas, como pérdida de cabello, quemaduras de segundo y tercer grado en rostro, espalda y extremidades, así como daños oculares de pronóstico reservado. El caso más preocupante es el de un menor que ingirió parcialmente la sustancia, lo que exigió su traslado urgente para recibir atención médica especializada.

Ante la emergencia, los afectados fueron llevados de inmediato a centros asistenciales de la ciudad, donde recibieron primeros auxilios y fueron evaluados por profesionales de la salud. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado específico de cada estudiante, pero se confirmó que varios permanecen hospitalizados.