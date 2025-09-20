Viral| Abuela de 94 años regaña a su hijo y conmueve a internet

Una escena llena de ternura está derritiendo corazones en redes sociales: una madre de 94 años continúa esperando y supervisando la hora de llegada de su hijo… ¡quien ya supera los 70!

Aunque los años hayan pasado, para ella sigue siendo su “niño”. La imagen, compartida por un familiar, muestra cómo él, sin poder evitarlo, baja la cabeza y sonríe, como si volviera a tener 10 años y lo hubieran atrapado en plena travesura.

El gesto ha demostrado que las madres nunca jubilan su amor ni su rol de preocuparse por sus hijos, sin importar la edad o el paso del tiempo.

“No importa cuántos años pasen, para ella siempre seré su niño”, comentó entre risas el hijo.

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones, comentarios y lágrimas de emoción. Muchos usuarios coincidieron en que esta es la prueba de que el amor de madre no conoce límites ni calendarios.

Una muestra de que, aunque el tiempo avance, el vínculo entre madre e hijo puede quedarse intacto… como si la vida nunca hubiera pasado.

Cactus24 (20-09-2025)

