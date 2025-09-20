Trump demanda a Venezuela la repatriación de presos y personas de instituciones mentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una dura exigencia al gobierno venezolano: aceptar de inmediato a los ciudadanos con antecedentes penales y trastornos mentales que, según él, han ingresado al país norteamericano desde Venezuela.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump acusó a los “líderes” venezolanos de haber enviado a Estados Unidos a personas provenientes de las instituciones psiquiátricas más peligrosas del mundo.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y personas de instituciones mentales”, escribió. En su publicación, el mandatario afirmó que estas personas han causado “heridas graves e incluso asesinatos” en territorio estadounidense, y advirtió que, de no ser expulsadas, “el precio que pagarán será incalculable”.

El mensaje forma parte de una serie de declaraciones recientes en las que Trump ha intensificado su retórica contra la migración irregular y ha vinculado directamente a gobiernos extranjeros con el ingreso de personas consideradas peligrosas.

Cactus24 (20-09-2025)

