Tres detenidos por trasladarse en una motocicleta con exceso de pasajeros

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre que tres ciudadanos fueron aprehendidos en el estado Zulia por trasladarse en una motocicleta con exceso de pasajeros y serán imputados por el delito de instigación pública.

Según el reporte del Ministerio Público, los tres se movilizaban en la misma moto excediendo el límite de ocupantes, lo que representaba un riesgo para su seguridad y la de otros.

Los detenidos fueron identificados como Paola Narcimari, Yonier Borjas y Mauricio Roque.

Saab indicó en su cuenta de Instagram que los tres serán presentados en las próximas horas ante los tribunales competentes para responder por las infracciones.

Cactus24 (20-09-2025)

