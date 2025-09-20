Real Madrid derrota al Espanyol 2-0 con golazos de Militao y Mbappé

El Real Madrid sigue intratable en LaLiga EA Sports 2025-26 tras vencer 2-0 al RCD Espanyol en la quinta jornada. Los goles de Éder Militao y Kylian Mbappé, uno en cada tiempo, firmaron una victoria sólida para los dirigidos por Xabi Alonso, que suman 15 puntos de 15 posibles y se mantienen líderes en solitario.

La escuadra blanca firmó su primera portería a cero desde hace casi un mes y dio una nueva muestra de solidez y trabajo colectivo, mientras que el Espanyol, ordenado pero inofensivo, sufrió su primer tropiezo de la temporada.

Militao rompe el cerrojo, Mbappé sentencia

Como era de esperarse, el Real Madrid dominó la posesión desde el inicio, pero se encontró con un Espanyol bien plantado que intentó sorprender al contragolpe. Fue Éder Militao quien rompió el equilibrio con un derechazo lejano a la escuadra al minuto 22.

El gol abrió espacios y permitió a los blancos manejar el partido con mayor tranquilidad. Sin embargo, la sentencia llegó hasta la segunda mitad, cuando Kylian Mbappé, asistido por Vinícius Jr., marcó su quinto gol en cinco jornadas con un potente disparo desde la frontal.

Trabajo colectivo y regresos clave

La actuación de Franco Mastantuono volvió a destacar en el mediocampo, combinando con facilidad y siendo clave en el ritmo ofensivo del equipo. Además, se dieron los regresos esperados de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, quienes volvieron a sumar minutos tras sus respectivas lesiones.

Por su parte, el Espanyol tuvo escasas ocasiones claras, incluyendo un cabezazo que pasó rozando el poste, pero no logró inquietar a Thibaut Courtois, siempre atento.

Real Madrid, líder perfecto

Con este triunfo, el Real Madrid suma su quinto triunfo consecutivo en Liga y sigue con paso perfecto en la temporada. Mbappé se consolida como el máximo goleador del torneo, mientras el equipo blanco demuestra equilibrio entre ofensiva y defensa bajo el mando de Xabi Alonso.

Cactus24 (20-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.