Pescadores realizan seis movilizaciones marinas en resguardo a la soberanía

El ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó este sábado que la Milicia Bolivariana pesquera realizará seis movilizaciones marítimas en las costas del territorio venezolano, específicamente; en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui.

Al respecto, Loyo indicó que todos los pescadores alistados en la Milicia pesquera permanecen en entrenamiento. «Los pescadores quieren activar, sumar y adherirse a ese mecanismo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a todo el país, a toda la patria, y es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz», extendió.

Así, el funcionario ministerial reafirmó que «esto es por nuestro mar Caribe, el mar de los venezolanos», y la naturaleza pacífica del pueblo de Venezuela. No obstante, señaló la disposición de los ciudadanos a organizarse e integrarse a la fusión cívico-militar-policial, «que el presidente Maduro ha estado llamando todo este mes para asegurarnos de ser los primeros centinelas», añadió.

Cactus24 (20-09-2025)

