Mujer despojó a un policía de su arma durante un procedimiento

Por
cactus24
-

Lo que inició como un procedimiento policial tras un hurto en Farmatodo de Terrazas del Ávila culminó en un incidente de alto impacto en la estación del Metro de Petare, frente al “Sambilito”.

Según versiones oficiales, dos mujeres que habían sustraído mercancía del establecimiento huyeron del lugar, siendo perseguidas por comisiones de Polisucre. La persecución se extendió hasta Petare, donde se produjo un enfrentamiento con los funcionarios en plena estación del subterráneo.

En medio de la riña, una de las implicadas —vestida de negro— logró desarmar a un funcionario policial, generando alarma entre transeúntes y usuarios del Metro. No obstante, la situación fue controlada rápidamente y el arma de reglamento fue recuperada por los cuerpos de seguridad.

Ambas mujeres fueron detenidas. Se conoció que la vestida de negro, además de haber protagonizado el incidente al despojar al funcionario de su arma, se encontraba solicitada por las autoridades.

Previamente, se había corrido en las redes sociales que el procedimiento se trataba de un supuesto decomiso de mercancía a trabajadores informales.

 
Cactus24 (20-09-2025)
