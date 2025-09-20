María Corina sobre informe de la ONU: en Venezuela lo que hay “es terrorismo de Estado”

María Corina Machado reaccionó al informe de la ONU, difundido por Reuters, que denuncia la detención de familiares de opositores en Venezuela como mecanismo de miedo y control social.

“¿Miedo? No. Esto es terror. Y es terrorismo de Estado. Debemos llamar las cosas por su nombre”, afirmó Machado en sus redes.

El reporte de la ONU advierte un patrón “sostenido y sistemático” de detenciones a familiares de dirigentes opositores en Venezuela, como mecanismo para generar miedo y control social.

Agrega que el gobierno de Maduro mantiene la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros en Venezuela, y advierte que muchos de ellos han sido utilizados como “fichas de negociación” dentro de relaciones diplomáticas.

El informe indica que, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se documentaron 84 detenciones de extranjeros, entre ellas tres mujeres, procedentes de 29 países, varias con doble nacionalidad venezolana u otra. El documento destaca especialmente el caso de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino detenido el 8 de diciembre de 2024.

Cactus24 (20-09-2025)

