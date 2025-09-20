Las lluvias seguirán durante el fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que seguirán las lluvias durante el fin de semana, con mayor intensidad durante este sábado en horas de la tarde y de la noche.

«Durante este fin de semana, se esperan acumulados pluviométricos en la mayor parte del territorio nacional, resaltando que las precipitaciones más intensas podrían presentarse en horas vespertinas y nocturnas», escribió el organismo en un reporte estimado del fin de semana.

Asimismo explicó que estas condiciones son generadas «por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica, ubicadas al noreste y occidente del país, siendo reforzadas por eventos convectivos locales».

«La mayor cantidad de lluvia se podría registrar el día sábado 20, disminuyendo los registros el día domingo 21», agregó el ente en su publicación.

ZONAS MÁS AFECTADAS

El organismo detalló también que en algunas zonas específicas del país se detectó la presencia de nubosidad que podría generar precipitaciones.

Estas áreas incluyen el suroeste de Bolívar, Amazonas, el noroeste y sur de Guárico, el sur de Carabobo, Apure, Barinas, el sur de Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

LLUVIAS SIGUEN CAUSANDO ESTRAGOS

Mientras tanto las lluvias siguen causando estragos en varios estados del país. Este miércoles la Gobernación de Apure informó del colapso de un tramo de la Troncal 2, que conecta desde el estado Aragua hasta Amazonas.

Cactus24 (20-09-2025)

