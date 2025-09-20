IVSS pagará este 22-Sep la pensión correspondiente a octubre de 2025

Por
cactus24
-

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este lunes 22 de septiembre de 2025, iniciará el pago de la pensión correspondiente al mes de octubre del año en curso.

“El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de septiembre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de octubre», indicó en sus redes sociales.

El monto que será abonado es de Bs.130, que corresponde al salario mínimo nacional, el cual equivale a US$ 0,78 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante, la institución pública invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.

Cactus24 (20-09-2025)
