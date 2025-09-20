Gobierno distribuirá más de un millón de uniformes escolares

«Esta semana comenzamos la distribución de un millón de uniformes escolares», informó el Ministerio de Educación, además de convocar a las comunidades a cooperar en esta tarea para suministrar el primer lote de vestimenta » quienes más lo requieran».

En este sentido, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, pidió que a medida que avance la producción «vayamos atendiendo a todos». Asimismo, resaltó que durante el este año se efectuó la recuperación de mil 700 escuelas. «Otra cosa muy importante es que todos los niños vayan a clases».

Por su parte, la directora del CEIN Simoncito Aura Josefina Bompart de Villegas, Anabel Key, extendió su gratitud a la junta comunal local, tras la rehabilitación del centro educativo.

El Centro de Educación Inicial (Cein) Aura Bompart, ubicado en la comunidad de Barrio Unión, en Petare, estado Miranda, amplía su matrícula escolar luego de trabajos de rehabilitación para mayor desarrollo escolar.

Además de impermeabilización, pintura, renovación de baños y espacios deportivos, mejoras en el sistema eléctrico e iluminación, al Cein Aura Bompart se le construyó una cocina, un comedor, aulas y un teatro.

En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, dijo a la comunidad que debe “apoderarse” de esos espacios para “que no solamente funcionen mejor, sino para que se conviertan en el centro cultural, deportivo y social” de todas y todos.

Cactus24 (20-09-2025)

